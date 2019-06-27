تطوير وحدة تحكّم للواقع الافتراضي وتجهيزات المنزل الذكي

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعمل شركة «ليثو» الألمانية على تطوير وحدة تحكم صغيرة يتم تركيبها بين إصبعين، واستعمالها كوحدة تحكم في الحركة، أو لوحة تتبع، أو كاستجابة لمسية من أجل التحكم في الكثير من التطبيقات، أبرزها تطبيقات الواقع الافتراضي وتجهيزات المنزل الذكي.

وأوضحت الشركة أن وحدة التحكم الجديدة بأبعاد (48x 29 ملم)، فيما لا يزيد وزنها على 16 غراماً، ومزودة بسطح لمسي على الجانب السفلي منها، كما أنها توفر استجابة لمسية، ويتم الإمساك بها من خلال وضعها بين إصبعين.

وأضافت أن وحدة التحكم الصغيرة تعتمد على العديد من المستشعرات، منها مستشعرات التسارع و«الجيروسكوب» ومقياس شدة المجالات المغناطيسية، التي يمكن استدعاؤها عند 225 هرتز، ويتم إصدار الإشارة عند 60 هرتز، مبينة أنه يتم نقل الإشارات إلى الهواتف الذكية عن طريق «بلوتوث».