«فوجي فيلم» تطلق كاميرا فورية بحجم الجيب

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فوجي فيلم»، أمس، عن إطلاق الكاميرا الفورية الهجين (Instax Mini LiPlay) بحجم الجيب، بسعر 160 دولاراً (نحو 587 درهماً).

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية طباعة الصور الرقمية بدقة وضوح تبلغ خمسة ميغابيكسل على الفور، كما تخزن الصور في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة، فيما يحدد المستخدم بنفسه الصور، التي تتم طباعتها على الورق.

وأضافت أنه يمكن للمستخدم إضفاء لمسات جمالية على الصور قبل طباعتها من خلال ستة فلاتر و30 إطاراً على شاشة LCD الصغيرة، مشيرة إلى أنه يتم توصيل الكاميرا بالهاتف الذكي عن طريق تقنية «بلوتوث»، من أجل سهولة التحكم عن بعد والتقاط صور السيلفي، علاوة على أنه يمكن طباعة جميع الصور، التي تم التقاطها بواسطة الهاتف الذكي عن طريق الكاميرا Instax Mini LiPlay. وأفادت «فوجي فيلم» بأن شحنة الكاميرا الفورية تكفي لطباعة 100 صورة، لافتة إلى أنه بفضل وجود «ميكروفون»، يمكن تسجيل مقطع فيديو لمدة 10 ثوانٍ مع كل الصور، وبعد ذلك يظهر على الصور المطبوعة كود QR، الذي يمكن إجراء مسح ضوئي له بوساطة الهاتف الذكي وتطبيق LiPlay، ومن ثم يتم تشغيل ملف الصوت.