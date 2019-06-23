اتفاقية بين «ديتك» و«سايج» لدعم المشروعات الناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توصّل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، إلى اتفاقية نوعية مع شركة «سايج للبرمجيات - الشرق الأوسط» المتخصصة في حلول الحوسبة السحابية للأعمال، للتعاون مع «ديتك» كشريك استراتيجي لدعم المشروعات الناشئة في دبي.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، هانس كريستنسن، ونائب الرئيس للعملاء الجدد (الشركات الصغيرة والمتوسطة) في «سايج» إفريقيا والشرق الأوسط، فيريش هاردوث.

وبموجب الاتفاقية، التي تستمر لعام واحد قابل للتجديد، سيتم إدراج «شركة سايج الشرق الأوسط» كمقدم خدمة مفضل لدعم المشروعات الناشئة، إضافة إلى إدراجها شريكاً استراتيجياً على موقع مركز «ديتك»، كما يتسنّى لشركة «سايج» بموجب الاتفاقية المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مركز «ديتك» ورعايتها، بما في ذلك منتدى المركز التكنولوجي الذي يتم تنظيمه فصلياً، وورش العمل المخصصة لريادة الأعمال والاجتماعات الشهرية الأخرى.

وقال هانس كريستنسن: «تحرص سلطة واحة دبي للسيليكون على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الدولية الرائدة، لدعم نمو وتمكين وتطوير المشروعات الناشئة على المستوى المحلي. وفي هذا السياق، تعتبر حلول المحاسبة والرواتب والمدفوعات والأنظمة المتكاملة لإدارة علاقات العملاء من الضرورات لكفاءة إدارة مشروعات ناجحة، بغضّ النظر عن حجمها».

وأضاف كريستنسن: «ضمان توفير التكنولوجيا المناسبة في مرحلة مبكرة يجنّب روّاد الأعمال المتاعب والخسائر المحتملة الناتجة عن الحاجة إلى التصحيح وإعادة هيكلة الأعمال في وقت لاحق. وبخبرة تزيد على 35 عاماً في هذا القطاع في 23 دولة مختلفة، نحن على ثقة بأن (سايج) ستسهم بنقل خبراتها العالمية وابتكاراتها في هذا المجال، لتعزيز إنتاجية رواد الأعمال الواعدين لدينا في (ديتك)».