«إتش بي» تكشف عن جيل جديد من الحاسبات المحمولة

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

كشفت شركة «إتش بي» الأميركية، عن «موديلات» الجيل السادس من أجهزة الحاسوب المحمول الـ«لاب توب» (Elitebook 735) و(Elitebook 745)، مع تجهيزها بمعالجات Ryzen Pro من شركة AMD.

وذكرت الشركة أن الجهاز (Elitebook 735) الجديد يعتمد على المعالج (Ryzen 7 Pro 3700U) بدلاً من المعالج (Ryzen 7 2700U)، وهو ما أدى إلى زيادة الأداء بنسبة 8% بفضل تحسينات التصنيع وزيادة سرعة المعالج، مشيرة إلى أن الـ«لاب توب» الجديد يأتي بوزن 1.37 كيلوغرام، ويمتاز بشاشة قياس 13.3 بوصة تعمل بدقة وضوح Full HD مع بطارية سعة 50 واط/‏ساعة، كما يأتي بمنفذ (USB-A 3.1) من الجيل الأول ومنفذ (USB-C) ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ Ethernet.

وأضافت «إتش بي» أن الجهاز الآخر (Elitebook 745) يتضمن شاشة قياس 14 بوصة، ويأتي بوزن 1.5 كيلوغرام.