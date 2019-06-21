المصدر: الامارات اليوم

العثور على التطبيقات الأكثر استهلاكاً للذاكرة

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» وأردت التعرف الى أكثر التطبيقات التي تستهلك مساحة التخزين في جهازك، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق قائمة «ابدأ» start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المربعات في نهاية يسار الشاشة، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من القائمة وانقر فوق ترس الإعدادات ذي اللون الأبيض، وبعد ذلك انقر فوق تبويب «النظام» system داخل النافذة الجديدة، ومن ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة التالية، حتى تصل إلى «قسم التخزين» storage وانقر فوقه، وعندها انتقل إلى الجانب الأيمن من الشاشة ثم انقر فوق قسم «هذا الحاسب» this pc، وبعدها مرر داخل النافذة الخاصة بـ«استخدامات التخزين» storage usage حتى تصل إلى قسم «التطبيقات والألعاب» apps and games وانقر فوقه، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «التخزين بواسطة» sort by، ومن ثم انقر فوق خيار «الحجم» size وبذلك ستظهر أمامك قائمة التطبيقات مرتبة رأسياً بحسب المساحة التي تستهلكها من مساحة التخزين.

إنشاء مجلد جديد في «تطبيق الملاحظات»

أضافت شركة «أبل» إلى «تطبيق الملاحظات» Notes app عدداً كبيراً من الميزات التي جعلت الكثيرين يقدمون على استخدامه، منها السهولة في الاستخدام، وربطه بعدد كبير من التطبيقات الأخرى، وسهولة تجميع الملاحظات المتشابهة في مجلدات منفصلة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك»، يمكنك اتباع التالي لإنشاء مجلدات تحتفظ داخلها بالملاحظات المتشابهة: افتح التطبيق وانقر زر «إنشاء مجلد جديد» New Folder، وإذا لم تجد زر إنشاء مجلد جديد، توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت، وانقر فوق زر «إظهار وإخفاء الشريط الجانبي» show/‏‏hide sidebar الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مستطيلين متجاورين، ثم انقر زر إنشاء «مجلد جديد» ضمن هذا الشريط الجانبي الذي ظهر على يسار الشاشة، وبعدها أدخل اسم المجلد الجديد كما تريد، ثم انقر زر return ضمن لوحة المفاتيح. ولو رغبت في نقل بعض الملاحظات إلى المجلد الجديد استخدم ملمح «السحب والإفلات» drag and drop داخل المجلد الجديد لتنفيذ المهمة.