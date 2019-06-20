تطبيق جديد يحذّر من الأصوات العالية

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

كشفت شركة «أبل» عن تطويرها تطبيقاً جديداً، لتحذير المستخدم من وجوده في مكان يعج بأصوات عالية، يمكن أن تلحق الضرر بالسمع.

وذكرت الشركة الأميركية أنها ستطلق تطبيق Noise الجديد على ساعتها الذكية Watch 4 بشكل حصري، اعتباراً من الخريف المقبل.

وأفادت بأن التطبيق يطلق تحذيراً عند تجاوز الحد القياسي للتنبيه، الذي تم تعيينه بـ90 ديسيبل، موضحة أنه في حال وجود الشخص في نطاق صاخب لأكثر من ثلاث دقائق، تطلق الساعة تحذيراً بأن هذا المستوى من الصوت يمكن أن يضر بالسمع.

وأشارت «أبل» إلى أن التطبيق Noise قد يقوم بإجراء قياسات غير دقيقة في بيئات وظروف معينة، مثل هبوب الرياح وفي الماء.

يشار إلى أن المركز الأميركي للوقاية ومكافحة الأمراض يحذر من أن الوجود في بيئة صاخبة حتى 105 ديسيبل، لمدة خمس دقائق، قد يضر بحاسة السمع.