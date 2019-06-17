الكشف عن سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

كشفت شركة «Astro Gaming» الأميركية، أمس، عن الجيل الرابع من سماعة الرأس (Astro A50) اللاسلكية المخصصة للألعاب مع قاعدة أساسية، مشيرة إلى أنها تعتزم طرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال أغسطس المقبل، مقابل سعر يبلغ نحو 300 دولار (نحو 1100 درهم).

وذكرت الشركة أنها قامت بتطوير سماعة الرأس الجديدة بالتعاون مع اللاعبين المحترفين ومصممي الألعاب وخدمات البث من أجل إدخال تحسينات عديدة في ما يتعلق بالأداء الصوتي، ومدى التغطية اللاسلكية، وقاعدة الشحن، وجودة «الميكروفون».

وأوضحت أنها جهزت سماعة (Astro A50) بمشغلات جديدة وتقنية نقل لاسلكية متطورة، مع إمكانية مواءمة ملفات تعريف الصوت الخاصة عن طريق برنامج Astro Command Center، كما تم تطوير سماعة الرأس الجديدة للعمل مع حلول الصوت المكانية ثلاثية الأبعاد، مثل «دولبي» Atmos.

وأضافت أن القاعدة الأساسية الجديدة كلياً توفر محادثة صوتية واضحة جداً، كما أنها تسهل عملية اقتران سماعة الرأس اللاسلكية وشحنها، لافتة إلى أنه يمكن لعشاق الألعاب عن طريق برنامج Astro Command Center مواءمة بارامترات الإدخال والإخراج بسماعة الرأس اللاسلكية حسب رغباتهم الشخصية.