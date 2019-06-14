المصدر: الامارات اليوم

إنشاء مجلدات جديدة في تطبيق الملاحظات

أضافت شركة «أبل» إلى «تطبيق الملاحظات» Notes app الكثير من المزايا المفيدة، وسهلت على المستخدم الاستعانة به من أماكن مختلفة من الجهاز كشاشة القفل مثلاً. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» يمكنك اتباع الخطوات التالية لإنشاء المجلدات عبر التطبيق: افتح التطبيق وانقر فوق السهم الذي يشير الى جهة اليسار في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم ستنتقل إلى نافذة «المجلدات» Folders، وانقر فوق تبويب «مجلد جديد» New Folder، وتجده في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة في أجهزة «آي فون»، وفي نهاية الجانب الأيسر من الشاشة في أجهزة «آي باد»، وبعدها أدخل الاسم الذي ترغبه للمجلد، ثم انقر زر «الحفظ» save في نهاية النافذة، وعندها يمكنك بعد ذلك نقل الملاحظات إلى المجلدات بالنقر فوق زر «التحرير» Edit في أعلى الشاشة الرئيسة للتطبيق، وبعدها اختر الملاحظات التي ترغب في نقلها للمجلد الجديد ثم انقر خيار «نقل الكل» Move All، وانقر في النهاية فوق المجلد الجديد الذي ترغب في نقل الملاحظات إليه.

تغيير إعدادات الخصوصية في «ويندوز 10»

افتراضياً يقوم نظام التشغيل «ويندوز 10» بتشارك قدر كبير من البيانات الخاصة بمستخدمه مع شركة «مايكروسوفت».

لكن مع ذلك فإن النظام يترك للمستخدم الفرصة لتغيير بعض الإعدادات التي تضمن له حماية بعض بياناته.

فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل هذا، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية للاحتفاظ ببياناتك بعيدة عن المتطفلين: انقر فوق قائمة «ابدأ» start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو في شكل مجموعة من المربعات، ثم انقر أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو في شكل ترس أبيض في الجانب الأيسر من الشاشة، ومن ثم مرر حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية» Privacy الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قفل وانقر فوقه، وبعدها ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم أربعة خيارات تتعلق بتعرف التطبيقات والمواقع الى عاداتك في الاستخدام لتقديم محتوى يقترب من اهتماماتك أو مكان وجودك وغير ذلك، لذا حرك المؤشر الموجود تحتها جميعاً من وضع «التشغيل» on جهة اليمين إلى وضع «إيقاف التشغيل» off جهة اليسار.