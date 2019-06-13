الكشف عن صندوق حاسوب مزوّد بزجاج مقوى وإضاءة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت شركة «NZXT» الأميركية، أمس، عن صندوق حاسوب جديد مزوّد بزجاج مقوى وإضاءة RGB.

وذكرت الشركة أن صندوق الحاسوب H510 Elite Premium مزود بالكثير من الزجاج على المقدمة والجانب، بحيث يمكن رؤية «الهاردوير» المركب في داخله.

وأشارت الشركة إلى أنها عملت على تركيب اثنتين من مراوح RGB بشكل مسبق، إضافة إلى شريط LED، كما يمكن للمستخدم أيضاً تركيب مروحة أخرى على المقدمة والجانب العلوي، فضلاً عن إمكانية تركيب مبرد بدلاً من ذلك.

وأضافت أن صندوق الحاسوب الجديد يوفر إمكانية تركيب لوحة رئيسة Mini-ITX وMicroATX وATX، علاوة على إمكانية تركيب مبرد للمعالج بارتفاع يصل إلى 16.5 سم وبطاقة رسوميات بطول 38.1 سم، لافتة إلى أنه يتم تركيب الأقراص الصلبة ووحدة الإمداد بالطاقة في الجزء السفلي من صندوق الحاسوب.