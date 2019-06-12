«ويكو» تكشف عن هاتف بـ 3 كاميرات

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت شركة «ويكو» الفرنسية، أمس، عن هاتفها الذكي (View 3 Pro) الجديد الذي يمتاز بثلاث كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 13 و12 و5 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وذكرت الشركة أن الهاتف الجديد يعمل ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، ويأتي مزوداً بشاشة قياس 6.3 بوصات تعمل بدقة 2340 x 1080 بيكسل، كما أنه يمتاز بمقاومة رذاذ الماء ولا يتعدى وزنه 184 غراماً.

وأضافت أن الهاتف تم تزيده بمعالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ستة ميغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يتم توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وأكدت الشركة الفرنسية على دعم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف إلى العديد من مواقف التصوير تلقائياً، إضافة إلى توافر الكثير من تأثيرات الصور والفيديو.