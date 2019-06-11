المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام مرشحات البحث في «ويندوز 10»

يحاول نظام التشغيل «ويندوز 10» زيادة المزايا، التي يمكن أن يحصل عليها المستخدم من الإجراءات والأوامر التي يستخدمها، والوصول إلى ما يحتاجه بشكل دقيق. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، ورغبت في الاستفادة من البحث عبر النظام باستخدام المرشحات، فاتبع ما يلي: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر أيقونة البحث، ثم أدخل موضوع البحث إلى حقل البحث الموجود في نهاية النافذة، مع ملاحظة أن النتائج ستظهر أعلى النافذة على الفور، ولن تحتاج إلى نقر زر الإدخال، وبعد ذلك انقر الأيقونة الأولى جهة اليسار، وتبدو في شكل مستطيلين ومربع، لتضييق نطاق البحث وحصره في محتوى التطبيقات apps فقط، ومن ثم انقر الأيقونة الثانية جهة اليسار للبحث عن الموضوع المرغوب ضمن المستندات، وبعدها انقر أيقونة الترس وهي الأيقونة الثالثة جهة اليسار لتبحث ضمن إعدادات الجهاز، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار filters، لتستعرض المزيد من المرشحات الخاصة بالبحث.

الإنهاء

الصحيح لاشتراك التطبيقات

بعد مرور فترة من الزمن، يقرر الكثير من المستخدمين إنهاء الاشتراك في تطبيقات معينة، لكنهم يتفاجؤون باستمرار الاشتراك، وأنهم مضطرون لدفع المزيد. والحقيقة أن هذا يعود إلى بعض الأمور التي لا ينتبه إليها المستخدم. فإذا كنت تعرضت للموقف نفسه، فاتبع النصائح التالية للإنهاء الصحيح لاشتراك التطبيقات:

- إنهاء الاشتراك في النسخ التجريبية التي تقدمها بعض التطبيقات لأيام عدة، بعد انتهاء مدة العرض التجريبي وفي غضون أقل من 24 ساعة، لأن الاستمرار في الاشتراك في الخدمة سيعني دفع اشتراك التطبيق كاملاً، حتى الموعد التالي لتجديد الاشتراك.

- إنهاء الاشتراك في التطبيق وفقاً للقواعد السائدة في بلدك، فإنهاء الاشتراك في بعض الدول يختلف عن إنهائه في الدول الأخرى، ومن ثم فإن الاعتماد على الخطوات المعتادة قد لا يفلح في إلغاء الاشتراك.

- حدِّث نظام تشغيل جهازك إلى نظام التشغيل «آي أو إس 12.1.4»، والإصدارات التالية، لتتمكن من تسهيل إجراءات إنهاء الاشتراك في التطبيقات.