«أمازون» تفوز بنزاع قضائي داخل ألمانيا

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

فازت شركة «أمازون» للتجارة عبر الإنترنت بنزاع قضائي طويل الأجل، حول عمليات البحث على موقعها في ألمانيا، حيث قررت المحكمة العليا في ميونخ - بعد نظرها الدعوى المقدمة من شركة صناعة الدراجات «أورتليب» - رفض الدعوى، مؤكدة أنه عندما يبحث أحد مستخدمي الإنترنت عن منتج لشركة محددة، فإن من حق «أمازون» أيضاً أن تعلن عن المنتجات المنافسة، التي تنتجها الشركات الأخرى.

وكانت الشركة طالبت في دعواها بأن تعرض «أمازون» منتجاتها فقط حينما يطلب العميل منتجاً لها، دون أن تعرض منتجات الشركات المنافسة. وكانت هذه القضية واحدة من قضايا كثيرة مماثلة.

وقال متحدث باسم «أمازون»: «كنا على قناعة دائماً بأن نتائج البحث لدينا مناسبة لحاجة العملاء، وتسير وفقاً للقانون الأوروبي والألماني».