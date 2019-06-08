«أبل» توقف وظيفة Back to My Mac اعتباراً من يوليو 2019

المصدر: كوبرتينو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل» الأميركية عن إيقاف وظيفة «Back to My Mac» بدءاً من يوليو المقبل، لافتة إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمستخدم إمكانية التحكم بأجهزة كمبيوتر «ماك» عن بعد، وتبادل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها بعضاً.

وأضافت «أبل» أن النسخة الحالية من نظام تشغيل «ماك أو إس» macOS المعروفة باسم Mojave لا تشتمل على هذه الوظيفة.

وأشارت «أبل» إلى أن هناك بعض البدائل لهذه الوظيفة، لكنها قد تكلف بعض المال. وتنصح الشركة الأميركية المستخدم بتبادل البيانات عبر خدمة «آي كلاود درايف» iCloud Drive، إذ تتوافر للمستخدم مساحة تخزين مجانية على الإنترنت مرتبطة بـ«هوية أبل» Apple ID بسعة خمسة غيغابايت. كما تتوافر مساحات تخزين إضافية بسعة 50 غيغابايت أو 200 غيغابايت أو 2 تيرابايت مقابل رسم شهري.

وووفقاً لـ«أبل»، فإنه للتحكم عن بعد في أجهزة كمبيوتر «ماك»، يجب تفعيل خاصية إتاحة مشاركة الشاشة، التي يمكن الوصول إليها عبر لوحة التحكم في نظام التشغيل macOS.

كما أن هناك برنامج Remote Desktop من «أبل» بسعر يقدر بـ80 دولاراً (نحو 294 درهماً)، الذي يوفر إمكانات واسعة للتحكم عن بعد وإدارة البيانات للعديد من أجهزة كمبيوتر «ماك».