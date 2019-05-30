قرص صلب خارجي للاستخدامات الشاقة

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «جي تكنولوجي» (G-Technology) الأميركية، أمس، عن إطلاق قرص صلب خارجي جديد من فئة الموديلات المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة أن القرص ArmorATD الجديد يأتي بسعة تصل إلى أربعة تيرابايت ويتمتع بغلاف حماية خاص يتحمل الصدمات وأحمال الضغط بحد أقصى 450 كيلوغراماً، كما أنه مقاوم للتأثيرات الضارة للغبار والأتربة ورذاذ الماء. وأضافت «جي تكنولوجي» أن سلسلة الموديلات الجديدة تعتمد على الأقراص الصلبة المغناطيسية التقليدية، وتأتي مزودة بمنفذ USB 3.1 من الجيل الأول و«كيبل» من النوع (C). وبينت الشركة أن معدل نقل البيانات يبلغ 140 ميغابايت في الثانية، مشيرة إلى أن القرص الصلب ArmorATD متوافر في الأسواق العالمية اعتباراً من الآن بسعة تخزينية تبلغ 1 و2 و4 تيرابايت، نظير سعر يبلغ 90 و120 و170 دولاراً على التوالي.