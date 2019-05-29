المصدر: الامارات اليوم

إنشاء علامات مرجعية داخل المستندات

عندما يعمل المستخدم على مستند طويل من مستندات تطبيق Google Docs، يحتاج إلى إنشاء بعض العلامات المرجعية Bookmark، التي يمكنه العودة إليها داخل المستند لتسهيل تصفحه. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل»، ورغبت في إنشاء علامة مرجعية داخل أحد ملفاتك، اتبع الآتي: توجه إلى موقع تطبيق «مستندات غوغل» على الـ«ويب»، ثم سجل الدخول إلى حسابك، وافتح الملف الذي ترغب في إدراج العلامات المرجعية به، ثم انقر فوق المكان الذي تفضل أن تدرج به العلامة، وبعدها انتقل إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر قائمة «الإدراج» insert، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار العلامات المرجعية وانقر فوقه. وبموجب الخطوات السابقة، تكون قد قمت بإنشاء العلامة المرغوبة، ويتبقى الآن إنشاء الرابط الخاص بها، لذا توجه إلى ذلك الجزء من النص الذي ترغب في إضافة الرابط إليه، وحدده، ثم انتقل إلى شريط الأدوات وانقر فوق أيقونة «إدخال رابط» Insert link التي تبدو في شكل دبوس أفقي، وبعد ذلك انقر خيار Bookmarks، ثم فوق الإشارة المرجعية التي أنشأتها. وأخيراً انقر زر Apply لإنشاء الرابط.

تنزيل فيديو «إنستغرام» على «آي فون»

كثيراً ما يرغب المستخدم في تنزيل الفيديوهات والصور من تطبيق «إنستغرام» إلى كاميرا هاتفه، لكنه لا يستطيع ذلك، لأن الشبكة لا تسمح بهذا الأمر. ومع ذلك، فإن هناك بعض التطبيقات الخارجية التي تسمح للمستخدم بتفعيل ذلك، منها تطبيق InSaver، من خلال اتباع ما يلي: تثبت تطبيق InSaver على جهازك، ثم افتح تطبيق «إنستغرام»، وابحث عن الفيديو الذي ترغب في تنزيله، ثم انقر الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الفيديو، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة، وانقر خيار «نسخ الرابط» Copy Link، ثم افتح تطبيق Insaver، وستلاحظ أن الرابط الذي قمت بنسخه تم تسجيله داخل حقل النص، وعندها انقر زر «الإضافة إلى التفضيلات» Add to Favorites، ثم فوق زر التنزيل في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ليطلب منك التطبيق السماح له بالدخول إلى صورك، لذا انقر فوق زر الموافقة داخل النافذة المنبثقة التي ستظهر، وبعد ذلك سيتم حفظ الفيديو إلى مكتبتك، ويمكنك مشاهدته من دون اتصال بـ«الويب» وتشاركه مع الأصدقاء.