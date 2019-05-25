تعطيل إجراءات التمرير في Gmail

المصدر: الامارات اليوم

تحاول منصة بريد «غوغل» Gmail التسهيل على مستخدمها بتيسير وتقليل الخطوات التي قد يضطر للجوء إليها عند قراءة الرسائل. ومن ذلك ملمح إظهار أدوات التعامل مع الرسالة بمجرد تمرير الماوس عليها. وهو الملمح الذي يطلق عليه إجراءات التمرير Hover Actions. لكن البعض قد يشعر بأن هذا الأمر يسبب له بعض الإرباك، لأنه ينقر أحياناً فوق إحدى هذه الأيقونات رغماً عنه، ويفضل إيقاف هذه الميزة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي Gmail، فإنه يمكنك إيقاف الملمح عن طريق

تسجيل الدخول إلى حسابك على منصة Gmail، ثم انقر فوق قائمة صندوق الوارد inbox.

انقر فوق أيقونة الترس أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار الإعدادات settings وانقر فوقه.

مرّر للأسفل إلى: إجراءات التمرير Hover actions، وانقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار تعطيل إجراءات التمرير Disable hover actions.

انقر أخيراً فوق خيار حفظ التغييرات.