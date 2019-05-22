الكشف عن سماعة رأس فاخرة تتميز بـ «إلغاء الضوضاء»

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعلنت شركة «بانج آند أولفسن» Bang and Olufsen الدنماركية، أمس، عن إطلاق سماعة الرأس H9 الفاخرة، التي تتوافر بسعر 500 يورو.

وأوضحت الشركة أن السماعة الجديدة تزخر بالعديد من الوظائف المتطورة، مع إطالة فترة تشغيل البطارية، وتجهيزها بزر المساعد الصوتي «غوغل Assistant».

وأضافت أن سماعة H9 تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء الفعالة، مع وظيفة الشفافية الجديدة، التي تتيح حسب رغبة المستخدم إمكانية الاستماع إلى الأصوات في النطاق المحيط، كما يتيح أحد الأزرار الجديدة إمكانية تشغيل المساعد الصوتي «غوغل Assistant» من أجل التحكم الصوتي في الهاتف الذكي المقترن بسماعة الرأس عن طريق تقنية «بلوتوث».

وأشارت إلى أن من ضمن الوظائف الجديدة في السماعة أيضاً، إطالة فترة تشغيل البطارية، التي تمتد حالياً إلى 25 ساعة، بما في ذلك إلغاء الضوضاء، وعند تعطيل هذه الوظيفة فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 32 ساعة.