«إنتل» تطلق تحديثات لسد ثغرة في معالجات «كور آي»

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

اكتشف باحثون ثغرات أمنية في معالجات شركة «إنتل» الأميركية، أطلقوا عليها اسم Zombieload. وظهرت هذه الثغرات في العديد من معالجات «كور آي» Core i القديمة، التي صنعت بدءاً من عام 2011. وتتيح هذه الثغرات الأمنية للقراصنة في بعض الأحيان إمكانية قراءة نطاقات الذاكرة في المعالج (CPU)، التي من المفترض أن تكون محمية.

من جانبها، صنفت «إنتل» احتمالية استغلال هذه الثغرات الأمنية في الممارسات العملية بأنها منخفضة إلى متوسطة؛ نظراً لأن هجمات القرصنة الإلكترونية تعتبر معقدة للغاية، مقارنة باستغلال الثغرات الأمنية الأخرى.

ولسد الثغرة الأمنية، نشرت «إنتل» تحديثات Microcode معروفة اختصاراً باسم (MCU)، مع ملاحظة أنه لا يمكن للمستخدم تثبيت هذه التحديثات مباشرة، إلا أنه سيتم إرسالها إلى جميع الشركات المنتجة لـ«الهاردوير» والبرمجيات، التي تتعاون معها شركة «إنتل».