«أمازون» تبحث الاستثمار في تطبيق «دليفرو» ببريطانيا

المصدر: سياتل ــ د.ب.أ

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية أن شركة «أمازون» الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية تجري محادثات بشأن استثمار مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في التطبيق الإلكتروني البريطاني «دليفرو» المتخصص في توصيل الطعام.

وأضافت «سكاي نيوز»، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن تفاصيل الصفقة ستتضح خلال الأيام المقبلة، وهي تندرج في إطار حملة تطبيق «دليفرو» لجمع رؤوس أموال بقيمة 575 مليون دولار.

ويعمل تطبيق «دليفرو» في أكثر من 100 مدينة وبلدة، ويتعامل مع أكثر من 8000 مطعم في مختلف أنحاء بريطانيا.

وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية أوردت في سبتمبر 2018 أن شركة «أمازون» تقدمت بعرضين مبدئيين بخصوص تطبيق «دليفرو».