«آسوس» تُطلق تقنية تبريد للمعالجات بالمياه

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أفادت شركة «آسوس» بتوسيع باقة منتجاتها المخصصة لعشاق الألعاب تحت علامتها التجارية ROG، وذلك من خلال تقنية تبريد للمعالجات تعتمد على المياه كوسيط تبريد.

وذكرت الشركة التايوانية أنه اعتماداً على المساحة المتوافرة فإنه يمكن الاختيار بين الموديل ROG Strix LC 120 أو ROG Strix LC 240.وتعتمد «آسوس» على مضخة مدمجة في مبرد المعالج يتم التحكم فيها عن طريق PWM كما هو معتاد في أنظمة التبريد بالمياه AiO، مشيرة إلى أنها زودت الجسم، المتوافق مع العديد من معالجات «إنتل» وAMD الحالية، بالعديد من القنوات الصغيرة، التي تعمل على تصريف السخونة بكفاءة وفاعلية.

وتعمل المروحة المركبة بسرعة من 800 إلى 2500 لفة في الدقيقة حداً أقصى. ولم تفصح الشركة عن أي بيانات بخصوص موعد طرح وحدات التبريد الجديدة في الأسواق أو أسعارها المتوقعة.