إصدار جديد من المتصفح «فيفالدي»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أطلقت شركة «فيفالدي تكنولوجيز» النرويجية إصداراً جديداً من متصفح الإنترنت «فيفالدي».

وأوضحت الشركة أن الإصدار رقم 2.5 الجديد، يتيح إمكانية تحويل طابع الإضاءة في مواقع الويب التي تتم زيارتها، إلى الأجهزة المتوافقة والمزودة بلمبات LED، مثل الـ«ماوس»، أو لوحة المفاتيح، أو أذرع التحكم.

ولهذا الغرض، يشتمل «فيفالدي» الجديد على معيار Razer Chroma، الذي يزامن الألوان وتأثيرات الإضاءة من مواقع الـ«ويب»، والألعاب مع الأجهزة بشكل ديناميكي. وإذا لم تتوافر مثل هذه الأجهزة لدى المستخدم، فإنه يمكن ترقية الأجهزة الموجودة بواسطة أشرطة إضاءة LED مناسبة.

ويتوافر المتصفح «فيفالدي الجديد» لأجهزة الكمبيوتر المكتبية المزودة بنظام «ويندوز» وأجهزة «ماك»، ونظام «لينوكس».