المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إيقاف الأرشفة التلقائية في «إنستغرام»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «إنستغرام» لتبادل الصور، فإنه يمكنك إيقاف تفعيل ملمح أرشفة القصص تلقائياً عبر الشبكة، وذلك من خلال فتح التطبيق على الجهاز أولاً، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة.

انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ثم انقر فوق أيقونة التحكم الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة.

انقر بعد ذلك فوق: «الإعدادات» settings، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى: «الخصوصية والأمان» Privacy and Security، ومنه انتقل إلى قسم: «أدوات التحكم في القصص» Story Controls وانقر فوقه.

مرر للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى: «الحفظ في الأرشيف» Save to Archive، وحرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار، لإيقافه عن العمل.

لاحظ أنه يمكنك وحدك أن تشاهد القصص المؤرشفة بعد اختفائها من تبويب القصص، ولو حذفت صورة أو فيديو من قصتك قبل اختفائها، فلن يتم حفظها في أرشيفك لو كان خيار الحفظ التلقائي مفعلاً.