«بيماكس» تطلق وحدات تحكم لنظارات الواقع الافتراضي

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «بيماكس» الصينية، أمس، عن إطلاق وحدات تحكم جديدة في نظارات الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة أن وحدات التحكم الجديدة تأتي بتصميم يشبه مقبض وواقي اليد في السيوف، وتدعم الإصدار (1.0)

و(2.0) من تقنية التتبع SteamVR مع دعم تقنية التتبع 6DOF-Motion، مشيرة إلى أن وحدات التحكم الجديدة تعتمد على بطاريات يمكن استبدالها بسهولة.

واضافت أن الموديل الأساسي لتلك الوحدات يأتي بلوحة لمسية والعديد من الأزرار، فيما يعتمد الموديل الفاخرSword Sense على عصا تحكم مع كثير من الأزرار الإضافية، علاوة على وظيفة تتبع الأصابع، حيث يجب أن تتعرف وحدة التحكم إلى حركة جميع الأصابع.

لكن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح وحدات التحكم الجديدة في الأسواق العالمية.