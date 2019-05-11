المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدير تعليقات «فيس بوك» إلى ملفات CSV

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك تصدير تعليقات «فيس بوك» إلى ملفات بصيغة CSV من خلال التوجه إلى صفحة الرابط: https:/‏‏/‏‏goo.gl/‏‏qGw9qt.

انقر فوق زر: «الحصول على الاختصار» Get Shortcut ثم افتح «فيس بوك»، وانتقل إلى المنشور الذي ترغب في تصدير التعليقات الخاصة به.

انقر فوق: «مشاركة» share ثم انقر: «نسخ الرابط» Copy Link، وافتح بعد ذلك «تطبيق الاختصارات» Shortcuts app، ومرر حتى تصل إلى «الاختصار الخاص بتعليقات «فيس بوك» Facebook Comments shortcut، وانقر فوقه.

مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى: «بدء التصدير» Start Export وانقر فوقه، وهنا سيتم تحويلك إلى صفحة بعنوان: exportcomments.com، لمتابعة إجراءات التحقق، وهنا انقر فوق: «تصدير التعليقات» Export Comments.

انقر أخيراً فوق: «التنزيل في ملف إكسيل» Download Excel File. ويمكنك الآن تشارك الملف عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل، وطبعه، وحفظه.