إيقاف «مزامنة الإعدادات» بين الأجهزة

المصدر: الامارات اليوم

بدأت «مايكروسوفت» تقديم ملمح مزامنة إعدادات نظام التشغيل بين أجهزة المستخدم مع طرح نظام التشغيل «ويندوز 8». وبموجب هذه المزامنة، تتوحد الإعدادات الخاصة بتسهيل الوصول وكلمات السر والمظهر الخارجي واللغة بين أجهزة المستخدم. لكن بعض المستخدمين لا يفضلون هذا الإجراء، ولذا إذا كنت لا تفضل المزامنة بين إعدادات نظام التشغيل في أجهزتك المختلفة، اتبع ما يلي: انقر قائمة «ابدأ» START، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من القائمة، وانقر «الإعدادات» SETTINGS. ويمكنك بدلاً من الخطوتين السابقتين النقر فوق زري: (Win+ I)، وبعد ذلك انقر داخل النافذة فوق Accounts، وانتقل إلى يسار الصفحة وانقر Sync Your Settings، ومن ثم انقل المؤشر الموجود تحت خيار «مزامنة الإعدادات» Sync Settings من وضع التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل. وإذا رغبت في إيقاف مزامنة بعض الإعدادات مع الإبقاء على مزامنة بعضها الآخر، اترك الخيار السابق على الوضع ON وتوجه إلى قسم Individual Sync Settings لتختار ما لا ترغب في مزامنته من إعدادات.