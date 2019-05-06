صندوق حاسوب بتقنية تبريد مبتكرة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة Akasa التايوانية عن إطلاق صندوق حاسوب جديد يمتاز بتصميم غير معتاد لأنظمة NUC الحالية، وبتقنية تبريد مبتكرة من دون مروحة.

وذكرت الشركة المتخصصة في إنتاج صناديق الحواسيب المدمجة أن عملية تبريد الموديل الجديد تتم عن طريق كتلة تبريد خاصة تعمل على تصريف الحرارة عن طريق الجسم الخاص بها، والمزود بالعديد من الشرائح. وأضافت أن صندوق الحاسوب الجديد، المتوافق مع أنظمة NUC من الجيل الثامن، يأتي بأبعاد 95 x 5ر113 x 9ر247ملم، وبالتالي فهو يدعم تركيب الأقراص الصلبة 2.5 بوصة، وأقراص الحالة الساكنة SSD، مع إمكانية تركيب قرص SSD على اللوحة الرئيسة مباشرة. وبينت أن باقة تجهيزات صندوق الحاسوب تشتمل على اثنين من منافذ USB 3.0، ومنافذ الصوت المعتادة، ومنفذي لهوائي WiFi، ومستقبل الأشعة تحت الحمراء.