«أوكولوس» تكشف عن نظارتي واقع افتراضي

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوكولوس»، أمس، عن إطلاق نظارتين جديدتين من نظارات الواقع الافتراضي في الأسواق العالمية بدءاً من 21 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة التابعة لـ«فيس بوك» أن نظارة الواقع الافتراضي Quest الجديدة تأتي دون «كابل»، وتوفر للمستخدم معايشة كاملة للواقع الافتراضي.

وأضافت أنها قامت في نظارتها Quest بدمج مستشعرات التعرف إلى موقع اللاعب واليد في جسم النظارة مباشرة، مشيرة إلى أن شحنة البطارية في النظارة تكفي لتشغيلها لمدة ساعتين إلى أربع ساعات، كما أنها تعتمد على معالج الهواتف الذكية «كوالكوم Snapdragon 835».

وأفادت الشركة بأن وظيفة Pass through تسمح للمستخدم برؤية النطاق المحيط بالفعل، كما يمكن رسم خطوط افتراضية على الأرضية بواسطة وحدة التحكم، لافتة إلى أنه لا يتم نقل صورة الغرفة إلى المطورين من أجل الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.

وذكرت «أوكولوس» أن نظارة الواقع الافتراضي الثانية Rift S مزودة بـ«كابل» لتوصيلها بالحواسيب من أجل الوصول إلى بطاقة الرسوميات القوية لتوفير معايشة فائقة لعالم الواقع الافتراضي، مشيرة إلى أن هذه النظارة الجديدة تأتي بمستشعرات مركبة في جسم النظارة، بالإضافة إلى منفذ USB.