10 خصائص جديدة «متوسطة التأثير» في تحديث «ويندوز مايو 2019»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بعد مضي نحو أربعة أسابيع على طرحه للمعاينة الأولية من خلال برنامج «المطلعين الأوائل»، تستعد «مايكروسوفت» حالياً لإطلاق التحديث الجديد من نظام «ويندوز 10» رسمياً، ومن المتوقع أن يتلقى المستخدمون التحديث الجديد خلال الأيام المقبلة، حاملاً معه ما يقرب من 10 تحسينات من المستوى المتوسط. من بينها أداة تنزيل ووضع التطبيقات الجديدة في مجلدات معزولة عزلاً كاملاً عن الحاسب ونظام التشغيل، وتحقيق سيطرة أفضل على التحديثات من حيث التوقيت والرفض والقبول، والحجز المسبق لمساحة من وحدة التخزين، تخصص للتحديث الجديد لنظام التشغيل لتفادي أي مشكلات تنشأ بعد التحديث وتؤثر في أداء النظام.

وبحسب الجدول، الذي أعلنته «مايكروسوفت»، خلال أبريل الماضي، فإن الإطلاق الرسمي سيكون خلال شهر مايو الجاري، وربما خلال النصف الأول من الشهر الجاري، ويحمل التحديث اسم «ويندوز 10 مايو 2019» أو «ويندوز 1903». وبناء على المراجعة التقنية التي تمت من خلال برنامج «المطلعين الأوائل»، حدد محللو شبكة «زد دي نت» zdnet.com، المتخصصة في التقنية الخواص العشر الجديدة في هذا التحديث، كالتالي:

1- بيئة التنزيل المعزولة

تعد بيئة التنزيل المعزولة من الخواص التي طال انتظارها من قبل المستخدمين، ويمكن تفعيلها من لوحة التحكم فهي تنشئ بيئة معزولة عزلاً تاماً عن النظام، يتم استخدامها في تثبيت البرامج المجهولة المصدر، التي يكون هناك شك في احتوائها على فيروسات أو برامج خبيثة أو أخطاء تحدث ارتباكاً في النظام. وتشغيلها في هذه البيئة المعزولة لا يجعل النظام الأساسي يتأثر بأضرارها، وبمجرد إغلاق النافذة المعزولة، يتم حذف كل شيء. والأمر يشبه تماماً لو قمت بإنشاء نظام وهمي يعمل بإمكانات محددة، كما لو كان حاسباً داخل الحاسب، فأي شيء تفعله يكون محصوراً بنافذة هذا النظام الوهمي فقط.

2- سيطرة على التحديثات

يحمل التحديث الجديد طريقة محسنة لتنفيذ تحديثات «ويندوز 10»، تمنح المستخدم المزيد من التحكم والسيطرة على وضع التحديثات، بحيث لن يقوم «ويندوز 10» تلقائياً بتثبيت التحديثات الضخمة، مثل تحديث «مايو 2019»، وتحديث أكتوبر 2019، كل ستة أشهر دون إذن من المستخدم، وإظهار إشعار بوجود تحديث جديد، ليحدد المستخدم إذا كان يريد تحميله وتثبيته أم لا، بدلاً من القيام بذلك تلقائياً كما كان يتم في الماضي.

وهذا يعني أنه في حال عدم الرغبة في الحصول على الإصدار الجديد من «ويندوز 10»، يمكنك الاستمرار في استخدام الإصدار الحالي، طالما أنه مدعوم بالتحديثات الأمنية لمدة 18 شهراً من تاريخ الإصدار. وبعد مرور المدة المذكورة، ستضطر إلى التحديث للإصدار الجديد للاستمرار في الحصول على التحديثات الأمنية.

3- مظهر ناصع البياض

في الإصدار الحالي من «ويندوز 10»، يمكن الاختيار بين المظهر العادي والمظهر المظلم، الذي يبدو عليه النظام، وذلك من خلال قسم الألوان داخل لوحة الإعدادات الشخصية. وفي الإصدار الجديد، تمت إضافة تعديل يجعل من الممكن أن يصبح مظهر «ويندوز 10» أبيض بالكامل وناصع البياض، ويشمل ذلك شريط المهام ومركز التحكم وقائمة البداية.

4- حجز مسبق بوحدة التخزين

يتضمن التحديث الجديد حجز مساحة مسبقة من وحدة التخزين، وتخصيصها لعملية تثبيت الملفات المطلوبة للتحديث، والهدف ألا يتأثر النظام الجاري استخدامه بأي فشل أو ارتباك يصاحب عملية التحديث. وتتجنب عملية التحديث نفسها مشكلة نقص المساحة لتخزين ملفات التحديث الجديدة. وتعمل هذه الخاصية على حجز ما يقرب من 7 غيغابايت من مساحة التخزين قبل بدء عملية التخزين، وتخصصها لهذه العملية وحدها. وبمجرد أن يتم تحميل التحديث وتثبيته، يتم حذف الملفات المحملة تلقائياً، لتبقى هذه المساحة المحجوزة فارغة للتحديثات المقبلة.

5- تحكم في حجم ولون الماوس

يرغب الكثير من المستخدمين في التحكم بلون وشكل مؤشر الماوس بطريقة تناسب تفضيلاتهم، لذلك يلجأون لتنزيل وتثبيت أشكال ومظاهر مخصصة لذلك. وفي التحديث الجديد سيكون من الممكن بسهولة اختيار لون وحجم المؤشر بشكل أفضل مما هو عليه حالياً. وهو تغيير لم يحصل عليه الماوس منذ إطلاق «ويندوز 10» قبل ثلاث سنوات، حيث يمكن الوصول إلى صفحة الماوس في قسم الوصول داخل لوحة الإعدادات، لتظهر على الجانب الأيمن بعض الخيارات الجديدة منها ما يسمح بتكبير مؤشر الماوس إلى المستوى المطلوب، وخيار آخر يتيح تغيير اللون الخاص بالمؤشر ليكون واضحاً وبارزاً، عند العمل على شاشات ضخمة.

6- علاج مشكلة «سبكتر»

في عام 2018، تم الكشف عن مشكلة «سبكتر»، وهي العيب الأمني الخطير، الذي تبين أنه موجود في وحدات المعالجة المركزية التي تصنعها شركة «إنتل»، ويسمح للبرامج العاملة على هذه المعالجات بالهروب من قيودها وقراءة مساحات من ذاكرة البرامج الأخرى التي تعمل في اللحظة نفسها على المعالج. وحينما قامت «مايكروسوفت» بمحاولة لتصحيح هذا الوضع من خلال نظام تشغيل «ويندوز»، كانت النتيجة هبوط أداء النظام وإصابته بالبطء. وفي التحديث الجديد تقدم «مايكروسوفت» علاجاً لهذا الأمر، يتعامل مع مشكلة «سبكتر» ويعيد الحاسب والنظام إلى سرعته المعتادة.

7- إلغاء كلمة المرور

في إطار مبادرتها التي تحمل اسم «عالم بلا كلمات مرور»، قدمت «مايكروسوفت» في التحديث الجديد خاصية تجعل بإمكانك إنشاء حساب في «مايكروسوفت»، سواء أثناء عملية تثبيت النظام أم بعد ذلك، بواسطة رقم هاتفك فقط، بلا حاجة لتقديم البريد الإلكتروني أو حتى كلمة سر أو البيانات الشخصية الأخرى. وستقوم «مايكروسوفت» بإرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم، تحتوي على كود تقوم بكتابته في نافذة الإعداد.

8- إزالة التطبيقات السابقة

إذا لاحظت في قائمة البداية رموزاً لبرامج وتطبيقات لا تحتاجها، فإن التحديث الجديد لـ«ويندوز 10» يمنحك فرصة محو هذه التطبيقات بكل سهولة. فالإصدار الحالي لا يظهر خيار إزالة التحديث عند الضغط بالمفتاح الأيمن على أيقونة البرنامج. أما التحديث الجديد فسيكون ذلك فيه متاحاً ليتم إلغاء تثبيت التطبيق الذي لا تريده على الفور.

9- منع العبث بالإعدادات

يتضمن التحديث الجديد خاصية تعرف باسم «الحماية من العبث»، وهي مخصصة لمنع العبث بالإعدادات من جانب أي تطبيق أو برنامج ضار أو فيروس يصل للحاسب، ويمكن تنشيطها من قسم الحماية من الفيروسات والتهديدات من قائمة الإعدادات.

10- بحث أكثر استقلالية

يحقق التحديث الجديد مزيداً من الاستقلالية والانفصال بين أداة البحث عبر «ويندوز»، والمساعد الرقمي الصوتي «كورتانا»، ولجأت «مايكروسوفت» إلى هذه الخاصية، بعدما تبين أن الربط بين الاثنين ليس مفيداً، ومن الأفضل أن تكون هناك قائمة بأنواع مختلفة من عمليات البحث، التي يمكن للمستخدم إجراؤها بصورة منفصلة عن كورتانا.

• سيطرة أفضل على التحديثات ومظهر جديد يجعلان نظام التشغيل «ناصع البياض».