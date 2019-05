المصدر: الامارات اليوم

إخفاء الملف الشخصي على «بنترست»

تتيح شبكة «بنترست» الاجتماعية لمستخدميها إخفاء ملفاتهم الشخصية عبر محركات البحث، بحيث لا يتمكن الآخرون من العثور على حساباتهم إذا بحثوا عنها من خلال تلك المحركات.

فإذا كنت من مستخدمي «بنترست» ولاحظت أنه بالإمكان العثور على ملفك الشخصي من خلال محركات البحث، اتبع الخطوات التالية لإخفاء ملفك الشخصي: سجل الدخول إلى حسابك عبر «بنترست»، وتوجه إلى أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق، ثم انقر أيقونة «المزيد» More، ومن ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق الخيار الأول الخاص بـ«تعديل الإعدادات» Edit Settings، وبعدها مرر داخل لوح القوائم الذي ظهر يسار النافذة الجديدة، وانقر تبويب «الخصوصية والبيانات» Privacy And Data، ثم مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة حتى تصل إلى قسم «خصوصية البحث» Search Privacy، وحرك المؤشر المجاور لخيار «إخفاء ملفك الشخصي من محركات البحث» Hide your profile from search engines لتفعيله، وانقر زر «تم» Done.

تعديل إجراءات صفحات الأصدقاء في activity

تتيح شركة «أبل» من خلال تطبيق activity على ساعاتها، تشارك نتائج ممارسة التمرينات الرياضية بين مستخدمي التطبيق. وتحتوي نافذة المشاركة التي تضم الأصدقاء الذين وافق المستخدم على تشارك البيانات معهم قدراً كبيراً من المعلومات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها، بخلاف المشاهدة والاطلاع. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق activity، فإنه يمكنك استخدام الإجراءات المتاحة في صفحة كل صديق كما يلي: لو رغبت في إرسال رسالة تشجيع للصديق، انقر الأيقونة التي تبدو في شكل فقاعة في أعلى يمين شاشة النشاط الخاصة به. وفي حال انزعجت من تكرار التنبيه بشأن أداء صديقك للتمرينات الرياضية، مرر للأسفل داخل صفحة أنشطة الشخص المرغوب حتى تصل إلى خيار «إسكات التنبيهات» Mute Notifications. وإذا أردت إزالة الصديق من قائمة المشاركة، مرر للأسفل ثم انقر خيار «إزالة الصديق» Remove Friend. ولو رغبت بالاطلاع على بطاقة الاتصال بالشخص الذي تتشارك معه مستوى الأداء، انقر أيقونة المعلومات.