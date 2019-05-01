«ليون كاست» تطلق سماعة رأس تناسب الأجهزة المكتبية

المصدر: برلين ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «ليون كاست» الألمانية عن توسيع باقة موديلاتها من سماعات الرأس من خلال طرح الموديل LX60 الجديد.

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة مزودة بمشغلات 60 ملليمتراً، وتدعم تشغيل الصوت المحيطي المجسم 7.1، وبالتالي فإنها تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو.

وزودت الشركة سماعة الرأس بوسادة من إسفنج «ميموري فوم»، وشريط رأس معدني، ولذلك فإن وزنها يبلغ 335 غراماً. ويتم توصيل سماعة الرأس بأجهزة التشغيل من خلال مقبس «جاك» أو منفذ «يو إس بي» USB، وفي حالة التوصيل عبر منفذ USB فإن السماعة تعمل كبطاقة صوت أيضاً.

وأعلنت «ليون كاست» عن توافر سماعة الرأس المزودة بإضاءة RGB، التي يمكن استعمالها مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الألعاب الحالية، باستثناء جهاز Switch، نظير 100 يورو (نحو 410 دراهم).