«ميكرون» تطلق أقراص «إس إس دي» بسعة 15.3 تيرابايت

المصدر: واشنطن ــ د.ب.أ

طرحت شركة «ميكرون» الأميركية أقراص حالة ساكنة NVMe-SSD جديدة، بسعة أكثر من 15 تيرابايت.

وأوضحت الشركة أن موديلات السلسلة 9300 الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تلبية احتياجات المستخدمين المحترفين بفضل سعات التخزين الكبيرة.

وتأتي أقراص الحالة الساكنة الجديدة بتصميم U.2، أي إنها عبارة عن وحدات ذاكرة 2.5 بوصة بارتفاع 15 ملليمتراً، ويتم توصيلها عبر أربعة مسارات PCIe 3.0 مع استعمال بروتوكول NVMe.

وتروّج شركة «ميكرون» بشكل أساسي لنوعين مختلفين من الذاكرة؛ إذ تهدف من خلال موديلات Pro ذات سعة تخزينية تصل إلى 15.3 تيرابايت، إلى تلبية متطلبات الاستخدام المكثف للقراءة، حيث يمكن إعادة كتابة القرص الصلب مرة واحدة في اليوم حداً أقصى، أما النوع Max بسعة تخزينية تصل إلى 12.8 تيرابايت فيتيح للمستخدم إمكانية إعادة الكتابة بشكل كامل ثلاث مرات في اليوم.

وأوضحت الشركة أن الحد الأقصى لمعدل الكتابة والقراءة المتسلسلة، والحد الأقصى لعمليات القراءة المتزامنة، يبلغان 3500 ميغابايت في الثانية، ويتم تخزين البيانات على وحدات الذاكرة 3D-TLC-NAND، فيما تم تحديد مدى المتانة MTBF بما يصل إلى مليوني ساعة.