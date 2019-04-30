«آيسر» تكشف عن شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «آيسر» عن إطلاق شاشتها المنحنية Nitro EI491CRP الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب على الحواسيب المكتبية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة يصل عرضها إلى 1.2 متر، وتأتي بقياس 49 بوصة، وبقطر مرئي يبلغ 124.5 سنتيمتراً، فيما يبلغ وزنها 11 كيلوغراماً.

وأضافت «آيسر» أن الشاشة Nitro EI491CRP الجديدة معتمدة وفقاً لمعيار Vesa DisplayHDR 400، وتدعم تقنية Radeon FreeSync 2 من شركة AMD، وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز عن طريق منفذ DisplayPort.

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان بنسبة 90% مع زمن استجابة يبلغ أربعة مللي ثانية، كما تبلغ درجة السطوع القصوى 400 قنديلة/‏‏‏‏م2.

وأشارت الشركة إلى أنها دمجت إضاءة خلفية على جانب الشاشة وأعلى حامل الشاشة، حيث يمكن تشغيل هذه الإضاءة بسبعة ألوان مختلفة، بما يتناسب مع محتويات الشاشة في الزمن الحقيقي.