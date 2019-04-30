إطلاق إصدار من «غوغل Fit» يدعم iOS

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

كشفت شركة «غوغل» عن إطلاق إصدار من تطبيق اللياقة البدنية Fit يدعم نظام التشغيل «آي أو إس» iOS من شركة «أبل»، حيث يتوافق التطبيق الجديد مع الهاتف الذكي «آي فون»، والحاسوب اللوحي «آي باد»، ومشغل الموسيقى «آي بود توتش»، بدءاً من الإصدار «آي أو إس 12.0» iOS 12.0 أو أحدث.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه يمكن أيضاً دمج بيانات تطبيق «أبل Health»، مع إمكانية دمج بيانات تطبيقات صحة أخرى عبر تطبيق «أبل Health»، مثل تطبيقات Lifesum وRunkeeper وStrava و Myfitnesspal وHeadspace.

من جهة أخرى، أعلنت «غوغل» عن سد 39 ثغرة أمنية في متصفحها الشهير «كروم»، تشكل خمس منها تهديداً كبيراً، لذا شددت الشركة على ضرورة تثبيت الإصدار الآمن من كروم رقم (74.0.3729.108) أو أعلى على وجه السرعة.