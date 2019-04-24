«نينتندو» تكشف عن جهاز جديد للواقع الافتراضي

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «نينتندو» اليابانية، أمس، عن الطقم (Labo VR) الجديد، الذي يتيح لأصحاب جهاز الألعاب (Switch) الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي (Virtual Reality).

وذكرت الشركة أن الطقم الجديد التي يبلغ سعره نحو 80 دولاراً، يناسب الأطفال بدءاً من عمر ست سنوات، وهو يتيح لهم خوض تجاربهم الأولى في عالم الواقع الافتراضي المثير.

وبينت «نينتندو» أنه في البداية يتم تجميع حامل النظارة المصنوع من الورق المقوى، ثم تركيب النظارة، وبعد ذلك يتم تركيب جهاز الألعاب (Switch) والانطلاق في العالم الافتراضي للاستمتاع بنحو 70 لعبة صغيرة مختلفة.

وأضافت الشركة اليابانية أنه من خلال هذه الألعاب يمكن للأطفال مثلاً اكتشاف عوالم تحت الماء أو التحليق في الهواء كطائر أو القفز كضفدع إلى ارتفاعات عالية بواسطة بدال القدم، كما يمكن استعمال خرطوم الفيل لإنشاء أعمال فنية ثلاثية الأبعاد (3D).