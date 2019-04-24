المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استعادة التبويبات المفتوحة في «كروم»

أحياناً قد تتسع عملية البحث عبر الـ«ويب» كثيراً، ما يضطر المستخدم لفتح عدد كبير من علامات التبويب. لكن قد يخطئ رغماً عنه، ويغلق نافذة المتصفح ككل بدلاً من إغلاق إحدى علامات التبويب التي لا يحتاج إليها.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم» اتبع الخطوات التالية لاستعادة علامات التبويب التي أغلقتها: افتح المتصفح لكنك ستجده بالطبع مفتوحاً على تبويب الصفحة الرئيسة، وأن جميع التبويبات السابقة غير ظاهرة، ثم توجه إلى أيقونة التحكم الرئيسة في المتصفح وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوقها، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى تبويب «السجل» history وانقر فوقه، تظهر أمامك نافذة جديدة تضم في أعلاها الصفحات التي تم غلقها أخيراً recently closed، وبعدها ابحث تحتها عن الخيار الذي يقول «tabs...»، وانقر فوقه، علماً بأن هذه النقاط تشير إلى العدد الذي كنت قد فتحته من علامات التبويب في جلسة التصفح السابقة، وعندها ستجد أن المتصفح بدأ فتح نافذة جديدة تضم كل التبويبات السابقة.

عرض الألبومات الكاملة في Spotify

يسمح تطبيق Spotify لمستخدميه بإضافة المواد التي يفضلونها إلى قوائم التشغيل التي أنشأوها. كما يسمح بالاستماع إلى قوائم التشغيل الموجودة على التطبيق نفسه. وأحياناً عندما يستمع المستخدم إلى مادة صوتية معينة تروقه، يرغب في الاستماع إلى بقية الألبوم الذي تنتمي إليه هذه المادة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون» فإنه يمكنك الاطلاع على الألبوم الذي يضم هذه المادة الصوتية باتباع التالي: افتح Spotify على الهاتف، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة ثم انقر تبويب «مكتبتك» Your Library الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من المجلدات، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة وانقر فوق قسم «قوائم التشغيل» Playlists، وبعدها انقر قائمة التشغيل التي تضم المادة الصوتية والألبوم الذي يضمها، ثم توجه إلى النقاط الثلاث الأفقية الموجودة يمين الأغنية التي ترغب في مشاهدة ألبومها، ومرر بعدها داخل النافذة الجديدة ثم انقر خيار «عرض الألبوم» View album وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة كبيرة تحتوي دائرة أصغر.