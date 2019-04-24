«غوغل» تسمح باستعمال الهاتف مفتاح أمان إضافياً

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت شركة «غوغل»، أمس، بأنه يمكن للمستخدم، الذي قام بتفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل (2FA)، استعمال هاتفه الذكي مستقبلاً كمفتاح أمان إضافي إلى جانب كلمة المرور من أجل تسجيل الدخول في حساب «غوغل».

وأوضحت الشركة الأميركية أنه لكي تعمل هذه الوظيفة، يجب أن يعمل الهاتف الذكي بإصدار «أندرويد 7» أو الإصدارات الأحدث، مشيرة إلى أنه، إضافة إلى ذلك يتعين على المستخدم تفعيل وظيفة «البلوتوث» على الهاتف الذكي والحاسوب المراد تسجيل الدخول بواسطته، مع ضرورة أن يتم استعمال متصفح «غوغل كروم» عند الرغبة في تسجيل الدخول بحساب «غوغل».

وبينت أنه في السابق كانت وظيفة المصادقة ثنائية العامل في حسابات «غوغل» تقتصر على كلمات المرور، التي يتم إنشاؤها لمرة واحدة بواسطة التطبيقات.