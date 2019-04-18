المصدر: الامارات اليوم

نسخ مسار الملفات باستخدام Finder

يحتاج المستخدم أحياناً إلى نسخ المسار الخاص بمجلد محدد أو ملف بعينه، لإعادة لصقه في مكان آخر عبر أجهزة «ماك». والحقيقة أن هذا الأمر يمكن إنجازه بطرق عدة، من أسهلها الاستعانة بتطبيق Finder الموجود افتراضياً على أجهزة «ماك». لذلك، إذا كنت من مستخدمي هذه الأجهزة، فإنه يمكنك نسخ مسار أحد المجلدات أو الملفات على جهازك باستخدام تطبيق Finder، من خلال فتح تطبيق Finder، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل وجه بشري.

ابحث عن الملف أو المجلد الذي تريده، ثم انقر فوقه لتحديده، وانقر بعد ذلك فوق مفتاحي «Command بلس I» ضمن لوحة المفاتيح، لتظهر نافذة «الحصول على المعلومات» الخاصة بالملف أو المجلد.

مرر للأسفل حتى تصل إلى الحقل الموجود أمام كلمة: Where، وانقر فوق مسار الملف ثلاث نقرات لتحديده، ثم انقر مفتاحي: «Command بلس C» لنسخ المسار الخاص بالملف أو المجلد. ويمكنك بعدها لصقه في المكان الذي تفضله بالنقر فوق مفتاحي: «Command بلس V».

حذف مصادر الأخبار في News app

قدمت «أبل» تطبيق الأخبار News app مع طرح نظام تشغيل «آي أو إس 9»، لتساعد مستخدمي أجهزتها على تلقي الأخبار من المصادر التي يفضلونها. وأتاحت لهم عند إعداد التطبيق للمرة الأولى اختيار هذه المصادر. لكن قد يشعر المستخدم لاحقاً بأن بعض مصادر الأخبار لا تلقى إعجابه، أو لا تحظى أخبارها بصدقية لديه، ومن ثم يرغب في حذفها، وهنا يمكن له ذلك من خلال فتح التطبيق News app، ثم الانتقال إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، والنقر فوق تبويب: «تفضيلات» Favorites، وتبدو الأيقونة الخاصة به على شكل مجموعتين من المستطيلات.

انتقل بعد ذلك إلى خيار «تحرير» Edit، في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوقه. وستلاحظ ظهور أيقونة الإغلاق «X» أعلى الركن الأيسر من كل قناة إخبارية. وهنا انقر فوق أيقونة الغلق الموجودة فوق القناة أو مصدر الأخبار الذي ترغب في حذفه، ثم انتقل في النهاية إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق خيار «تم» Done.