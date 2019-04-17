«آسوس» تطلق شاشة 27 بوصة للمحترفين

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية عن توسيع باقة منتجاتها للمستخدمين المحترفين بإطلاق شاشتها ProArt PA27UCX الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة، وتمتاز بدقة وضوح فائقة مع عرض المحتويات عالية التباين.

وتزخر الشاشة بلوحة IPS تتم إضاءتها بواسطة لمبات «ليد» صغيرة، وتعمل بعمق ألوان يبلغ 10 بت، ويمكنها عرض 1.07 مليار لون، كما تتم معايرة الشاشة بشكل مسبق من المصنع.

وتروج الشركة لشاشتها الجديدة من خلال درجة سطوع قصوى تبلغ 1000 شمعة/‏م2، مع دعم معيار VESA DisplayHDR 1000، كما أنها تزخر بـ576 منطقة إضاءة. ويتم نقل إشارة الصورة عن طريق منفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ USB من النوع C، كما تتضمن الشاشة الجديدة محور USB 3.0.