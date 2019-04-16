الكشف عن إصدار جديد من متصفّح «أوبرا»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

كشفت شركة «أوبرا» عن إطلاق الإصدار 60 من متصفّحها الشهير، الذي يحمل الاسم نفسه.

وأوضحت الشركة النرويجية أن الإصدار الجديد يحمل الاسم (Reborn 3)، ويتمتع بتصميم جديد أكثر جاذبية، مع توجيه التركيز على المواقع الفعلية، فضلاً عن توفير وضع المظهر الداكن.

وأضافت أن إصدار «أوبرا» الجديد، يوفر وظيفة VPN المجانية، التي تتيح إنشاء شبكة خاصة افتراضية من أجل المزيد من الأمان أثناء تصفح الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى أداة لأخذ لقطة شاشة تتضمن مجموعة كبيرة من الوظائف، علاوة على أداة لمنع الإعلانات قابلة للتهيئة.

يشار إلى أن الإصدار 60 الجديد من متصفح «أوبرا» يتوافر اعتباراً من الآن لأنظمة Windows وmacOS وLinux.