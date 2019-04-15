«سوني» تتيح تغيير هوية مستخدمي «بلاي ستيشن 4»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أفادت شركة «سوني»، أمس، بأنها أتاحت لمستخدمي «بلاي ستيشن 4» Playstation 4 إمكانية تغيير هوية الأونلاين (Online ID) في شبكة Playstation Network.

وبيّنت الشركة اليابانية أن اللاعب يمكنه تغيير اسمه مرة واحدة مجاناً بعد إطلاق هذه الوظيفة، على أن يتم دفع رسوم مع كل عملية تغيير أخرى للاسم.

وأضافت أن عملية تغيير الاسم تتم عن طريق إعدادات Playstation 4 عبر المسار (Account Management/‏‏‏Account Information/‏‏‏Profile/‏‏‏Online ID).

وأوضحت «سوني» أنه كبديل يمكن إجراء عملية التغيير عن طريق المتصفح عند القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب على موقع Playstation Network، ثم الذهاب إلى (PSN Profile)، ثم النقر على (Edit) بجانب Online ID.