«كانون» تطلق كاميرا جديدة للمبتدئين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «كانون» اليابانية، أمس، عن إطلاق الكاميرا EOS 250D الجديدة للمبتدئين في التصوير الفوتوغرافي، بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة لا يتعدى وزنها 449 غراماً، وتعتمد على مستشعر APS-C بدقة 24 ميغابيكسل، إضافة إلى معالج الصورة Digic 8.

وأضافت «كانون» أنها قامت بتحسين وظيفة التركيز التلقائي Dual Pixel في الكاميرا مقارنة بالموديل السابق EOS 200D، مشيرة إلى أن الكاميرا EOS 250D تتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K (3240 x 2160 بيكسل) وبسرعة 25 صورة في الثانية، فضلاً عن التقاط الصور الفوتوغرافية بدقة 6000 x 4000 بيكسل.

وبينت أن الكاميرا الجديدة، التي تعتمد على بطارية «ليثيوم أيون» من نوع LP-E17، تشتمل على العديد من التقنيات المتطورة، منها تقنية «بلوتوث» وشبكة WLAN اللاسلكية، لافتة إلى أن سرعة تزامن الفلاش تبلغ 1/‏‏200 ثانية.