أكثر 10 وظائف طلباً وأعلاها أجراً للمبتدئين في «تقنية المعلومات»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة لسوق العمل والوظائف الجديدة المخصصة للمبتدئين في قطاع تقنية المعلومات حول العالم، أن عدد الوظائف الجديدة التي تضاف سنوياً إلى مجال تقنية المعلومات يزيد بنسبة 400% مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن سوق العمل الأميركية وحدها يوجد بها نصف مليون وظيفة شاغرة في تقنية المعلومات، فيما تصدرت وظيفة «عالم بيانات» قائمة أكثر 10 وظائف طلباً في العالم وأعلاها أجراً، براتب سنوي يبلغ في المتوسط 113 ألف دولار، وذلك بين وظائف المبتدئين التي لا تتطلب خبرة أكثر من ثلاث سنوات.

ونُشرت نتائج الدراسة، التي أجرتها شركة «أنالاتيك» المتخصصة في تحليلات سوق العمل بقطاع تقنية المعلومات، على موقع comparably.com أخيراً.

ووفقاً للموقع فإن الدراسة أجريت على 8000 سجل عالمي من سجلات العاملين المبتدئين والمتقدمين للوظائف، وكذلك الوظائف المطروحة في السوق، إضافة إلى الوظائف المشغولة بمبتدئين في 50 ألف شركة تكنولوجيا بمناطق مختلفة حول العالم، وذلك من مارس 2018 إلى مارس 2019. وأفادت الدراسة بأن النتائج التي تم الحصول عليها تقدم دلالة جديدة على استمرار الطفرة التقنية وتوسعها عالمياً، وأن سوق التقنية لاتزال قوة محركة كبرى في مجال التوظيف وتطوير الأعمال عموماً.

وصنفت الدراسة الوظائف التي يعمل بها المبتدئون في عالم التقنية، حيث استخلصت 10 وظائف تحقق أعلى أجر وأعلى مستوى من الطلب عليها، كما يلي:

1- عالم بيانات

يبلغ متوسط الراتب في وظيفة «عالم بيانات» 113 ألفاً و254 دولاراً سنوياً، ويقوم شاغلها بجمع وتصنيف وتحليل كمية ضخمة من البيانات باستخدام أدوات للتنقيب، للحصول منها علي رؤى ومعارف عميقة يستفاد منها في الأعمال الجارية، من خلال تقديم حلول مبنية على البيانات لمشكلات العمل.

2- مدير المنتج

يبلغ متوسط راتب «مدير المنتج» 106 آلاف و127 دولاراً سنوياً، وعادة ما تتضمن هذه الوظيفة مهام التخطيط لمراحل مختلفة من تطوير المنتج وطرحه، ثم الحفاظ على هذا المنتج بعد إطلاقه، وفقاً لما يمكن مقارنته. ويشمل ذلك إجراء أبحاث السوق وتحديد المواصفات والجداول الزمنية للإنتاج وتطوير استراتيجيات التسويق.

3- المطور

يبلغ متوسط راتب وظيفة «المطور» 100 ألف و610 دولارات سنوياً، ويكون شاغلها مسؤولاً عن تصميم وكتابة البرامج والتطبيقات وتحريرها وصيانتها واختبارها، وتختلف مسؤولياته تبعاً لنوع وظيفة المطور والشركة التي يعمل بها.

4- مطور التطبيقات المحمولة

يبلغ متوسط راتب «مطور التطبيقات المحمولة» 98 ألفاً و317 دولاراً سنوياً، ويتولى شاغلها تطوير تطبيقات للأجهزة المحمولة، كالهواتف الذكية وغيرها. وقد يكون مسؤولاً عن تصميم واجهات واستكشاف أخطاء المنتج وتصحيحها.

5- مهندس مبيعات

يبلغ متوسط الراتب لـ«مهندس مبيعات» 90 ألفاً و575 دولاراً سنوياً، ويتمثل دوره في بيع الخدمات والمنتجات التقنية، من خلال المبيعات والتكنولوجيا، وفقاً لمقارنتها، وإقامة علاقة مع العملاء الفعليين والمحتملين لتحديد متطلبات الخدمة وإعداد تقديرات الكلفة، من خلال العمل عن كثب مع المهندسين والموظفين التقنيين الآخرين.

6- مهندس «ديفوبس»

يبلغ متوسط راتب وظيفة مهندس «ديفوبس» 89 ألفاً و300 دولار سنوياً، والمقصود به المهندس الذي يدير عمليات تطوير البرمجيات وميكنة الأنظمة أثناء التشغيل، من دون أن يؤثر ذلك في العمليات الجارية أو يوقفها، ولذلك يكون من بين مهامه البناء والتشغيل الآلي للأدوات والتطبيقات واختبار وتنفيذ التصميمات الخاصة بها.

7- مصمم «يو آي/‏‏‏‏يو إكس»

يبلغ متوسط راتب مصمم «يو آي/‏‏‏‏ يو إكس» 84 ألفاً و841 دولاراً سنوياً، ويكون شاغلها مسؤولاً عن تصميم وبناء واختبار وتشغيل كل واجهات التفاعل الخاصة بتجربة المستخدم عند تشغيل البرنامج، وفقاً لرؤية الشركة.

8- مندوب مبيعات

يبلغ متوسط راتب مندوب المبيعات 70 ألفاً و633 دولاراً سنوياً. وفي شركات التقنية يتمثل هدف مندوب المبيعات في زيادة المبيعات مع العملاء المحتملين، وقد يستلزم ذلك تقديم عروض تقديمية حول المنتجات والخدمات التقنية للشركة.

9- مدير التسويق

يبلغ متوسط راتب مدير التسويق 70 ألفاً و393 دولاراً سنوياً، وعادة ما يعمل كحلقة وصل بين قسم أو أقسام التقنية بالشركة وقسم التسويق، فيدرس أحوال السوق واحتياجاتها وينقلها إلى أقسام التقنية، ثم يقدم منتجات أقسام التقنية إلى السوق ويقنعها بها، ويبني لها صورتها الذهنية، ويمهد لعمليات البيع.

10- محلل توكيد الجودة

يبلغ متوسط راتب محلل توكيد الجودة 70 ألفاً و383 دولاراً سنوياً، ويقوم شاغلها بفحص ومراجعة البرامج والتطبيقات ومواقع الـ«ويب» بحثاً عن المشكلات الموجودة بها، ويكون مسؤولاً عن التأكد من تصحيح هذه المشكلات.

400 %

زيادة في فرص العمل الجديدة بقطاع التقنية سنوياً، مقارنة بالقطاعات الأخرى.