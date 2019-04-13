المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استيراد قائمة التفضيلات إلى «سفاري»

تعتبر قائمة الإشارات المرجعية أو المفضلة إحدى أهم مفردات المتصفح، كونها بمثابة ذاكرة رقمية للمواقع التي يتم استخدامها أكثر من غيرها، والتي يفضل المستخدم الرجوع إليها بين الحين والآخر، لذا غالباً ما تكون المشكلة الأهم للمستخدم عندما ينتقل إلى متصفح جديد هي الوصول إلى تلك المواقع التي قضى سنوات في حفظها.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك اتباع ما يلي لاستيراد قائمة التفضيلات من متصفحي «كروم» و«فايرفوكس» إلى متصفح «سفاري»: افتح «سفاري» على جهازك، وتوجه إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق قائمة «ملف» File، ومن ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الاستيراد من» Import From وانقر فوقه، لتظهر يسار الخيار السابق نافذة منبثقة تضم أسماء المتصفحات، انقر فوق متصفح Google Chrome أو Firefox حسب رغبتك، ثم اختر العناصر التي تفضل أن تضمها عملية النقل، كالسجل وعناوين المواقع المفضلة، وبعدها انقر زر الاستيراد.

استخدام الملصقات في تطبيق «الرسائل»

بعد أن سمحت شركة «أبل» بالتكامل بين تطبيق «الرسائل» IMESSAGE والملصقات والتطبيقات، أصبحت الفرص المتاحة أمام مستخدمي تطبيق الرسائل كثيرة لإضافة المرح إلى رسائلهم، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» و«آي فون»، فإنه يمكنك اتباع الخطوات الآتية للحصول على الملصقات واستخدامها في تطبيق الرسائل: انقر فوق التطبيق في الجهاز لفتحه، ثم أدخل اسم أو رقم الشخص الذي ترغب في إرسال الرسالة إليه، وتوجه إلى قسم كتابة الرسالة، وبعد ظهور لوحة المفاتيح، ابحث بين الأيقونات الظاهرة فوقها عن أيقونة متجر التطبيقات التي تبدو في شكل حرف «A» داخل دائرة زرقاء، وانقر فوقها، لتظهر أمامك مجموعة كبيرة من التطبيقات والملصقات المجانية والمدفوعة، ابحث بينها عن الملصقات التي ترغب في الحصول عليها، ثم انقر زر الحصول على التطبيق GET المجاور للتطبيق أو مجموعة الملصقات التي اخترتها، وبعد تنزيل الملصقات أو التطبيقات المرغوبة، انقر فوق الملصق ليتم إرساله إلى متلقي الرسالة.