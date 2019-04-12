المصدر: الامارات اليوم

تشغيل المظهر الداكن في «فايرفوكس»

يعدّ «فايرفوكس» المتصفح الثالث في الاستخدام على مستوى العالم، إذ يقدم لمستخدميه العديد من الملامح، ويسهل لهم أداء الوظائف المعتادة، فضلاً عن ميزات إضفاء الطابع الشخصي التي يتمتع بها. ومن أفضل ميزاته بالنسبة للكثيرين ميزة «المظهر الداكن» dark theme التي تحمي البصر، خصوصاً للذين يستمرون في العمل ليلاً أو في ظل إضاءة خافتة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» ورغبت في «المظهر الداكن» بالمتصفح، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح تطبيق «فايرفوكس»، ثم توجه إلى أعلى يمين النافذة، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية.

ابحث داخل القائمة المنسدلة عن خيار: «تعديل» Customize ثم انقر فوقه. وتوجه إلى نهاية الشاشة الجديدة ثم انقر فوق زر: «المظاهر» Themes.

ستنبثق أمامك من نهاية الشاشة قائمة جديدة، وهنا ابحث داخلها عن قسم: «مظاهري المفضلة» My Themes، واختر من بينها «المظهر الداكن» Dark.

انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

الاحتفاظ بفيديوهات «تويتر» المرغوبة

إذا كنت أحد مستخدمي نظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك الاحتفاظ بما ترغب فيه من فيديوهات شبكة «تويتر»، من خلال التوجه أولاً إلى الرابط: https:/‏/‏goo.gl/‏KTNELJ لتنزيل الاختصار المرغوب.

انتقل بعد ذلك إلى نهاية النافذة، وانقر فوق الزر الأزرق الخاص بـ«الحصول على الاختصار» Get Shortcut، ثم افتح «تويتر» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عصفور أزرق.

ابحث عن مقطع الفيديو الذي تريد تنزيله، وانقر فوق زر «مشاركة» share، ثم مرر داخل القائمة التي ستظهر أمامك، وانقر فوق خيار: «مشاركة التغريدة»Share Tweet via.

ستظهر أمامك صفحة المشاركة، وهنا انقر فوق تطبيق: «الاختصارات» Shortcuts.

وفي حال لم تظهر أمامك ضمن الصفحة السابقة أيقونة التطبيق، فانقر فوق زر: «مزيد» More ثم حرك المؤشر إلى وضع التفعيل، وانقر فوق زر: «تم» DONE للتأكيد.

انقر فوق المربع الذي يحمل اسم Twitter Video Downloader shortcut لتشغيله، وانتظر للحظات ثم حدد الجودة المطلوبة للفيديو، والاختيارات التي تفضلها.