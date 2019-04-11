«لوجيتيك» تكشف عن سماعتي «بلوتوث» للمكاتب المفتوحة

المصدر: لوزان ــ د.ب.أ

كشفت شركة سويسرية عن سماعتي «بلوتوث» لاسلكيتين، مخصصتين للعمل في المكاتب المفتوحة.

وأوضحت الشركة أن سماعتي الرأس Zone Wireless، وZone Wireless Plus مزودتان بخاصية «إلغاء الضوضاء» Noise Cancelling في الخلفية، ورفع درجة التركيز أثناء العمل.

ووفقاً للشركة، فإن مدى البلوتوث يصل إلى 30 متراً، في حين تصل مدة تشغيل البطارية إلى 15 ساعة.

بدوره، يتيح التطبيق Logitech Tune للمستخدم إمكانية التحكم في الوظائف المختلفة لسماعة الرأس اللاسلكية، مثل شدة الصوت، وكتم الصوت، وتفعيل خاصية إلغاء الضوضاء، وتحديث البرمجيات الثابتة «فيرموير».

وتتوافر السماعة Zone Wireless بحلول نهاية أبريل الجاري، بسعر يبلغ نحو 220 يورو (نحو 910 دراهم)، في حين ستتوافر السماعة Zone Wireless Plus في يونيو المقبل، بسعر يبلغ نحو 300 يورو (نحو 1240 درهماً).

أما التطبيق فسيتوافر على «متجر أبل» App Store، ومتجر «غوغل بلاي» بحلول نهاية أبريل الجاري.