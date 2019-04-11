موقع «ماي سبيس» يستعيد نصف مليون أغنية مفقودة

المصدر: كاليفورنيا ــ د.ب.أ

أعلن موقع «ماي سبيس» MySpace أنه تمكن من استعادة جزء من الأغاني المفقودة، أثناء عملية نقل البيانات، التي تمت في مارس 2019.

وأعلن الموقع استعادته نحو نصف مليون أغنية، في الفترة من عام 2008 إلى عام 2010، من نحو 50 مليون أغنية في الفترة بين عامي 2003 و2015.

وتم حفظ ملفات الموسيقى MP3، التي تمت استعادتها، في «أرشيف الإنترنت» Internet Archive، الذي يجمع كل المحتويات الثقافية في صورة رقمية، لإتاحتها للأجيال المقبلة.

ويتم على خوادم الأرشيف، أيضاً، تخزين عدد لا يحصى من الأفلام، وألعاب الفيديو، والأسطوانات الرقمية والبرامج، والكتب الممسوحة ضوئياً، ومواقع الإنترنت.