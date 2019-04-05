الكشف عن قرص SSD يعتمد على خلايا تخزين ثلاثية الأبعاد

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «أداتا» Adata التايوانية، أمس، عن إطلاق قرص SSD جديد يعتمد على ذاكرة فلاشية وخلايا تخزين ثلاثية الأبعاد.

وأفادت الشركة بأنها اعتمدت في القرص SD600Q الجديد على ما يعرف باسم 3D-NAND، حيث يتيح التركيب المتراكم سعة ذاكرة أكبر على مساحة أصغر، وهو ما يجعل هذه النوعية من أقراص الحالة الساكنة تأتي بكلفة منخفضة.

وأوضحت Adata أن وزن القرص الجديد لا يتعدى 60 غراماً، حيث تم تصنيعه وفقاً للمواصفة MIL-STD-810G 516.6، وبالتالي فإنه يتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.2 متر، بفضل تجهيزه بممتص صدمات مناسب مصنوع من السيليكون.

وأضافت أن سرعة نقل البيانات أثناء القراءة والكتابة تصل إلى 440 ميغابايت/‏‏ثانية، مشيرة إلى أن هذه القيمة تعتبر شائعة بالنسبة لأقراص الحالة الساكنة SATA-SSD. ولفتت الشركة التايوانية إلى أن الأقراص الجديدة المتوافقة مع نظام «غوغل أندرويد» تتوافر بسعة تصل إلى 960 غيغابايت، غير أن الشركة لم تفصح بعد عن أي بيانات تتعلق بموعد طرح أو أسعار القرص SD600Q الجديد.