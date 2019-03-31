المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تجهيز Walkie-Talkie على «ساعات أبل»

طرح نظام التشغيل (watchOS 5) طريقة تواصل جديدة لمستخدمي «ساعات أبل»، وهي التواصل الصوتي من خلال تطبيق Walkie-Talkie بمجرد النقر فوق زر الحديث كما هي الحال مع أجهزة Walkie-Talkie. ويعمل التطبيق من خلال شبكات الواي فاي وشبكة بيانات الهاتف، لذا يمكن للمستخدم استخدام التطبيق في أي مكان وأي وقت طالما توفر له اتصال بشبكة الإنترنت. فإذا رغبت في استخدام التطبيق لابد من تجهيزه للتشغيل من خلال هذه الخطوات البسيطة:

• انقر فوق زر التاج الرقمي Digital Crown الموجود على الجانب الأيمن من الساعة للوصول إلى قائمة التطبيقات.

• انقر فوق تطبيق Walkie-Talkie، ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال، علماً بأنه لن يمكنك الاتصال إلا بحائزي ساعة أبل الآخرين.

• ستظهر أمامك جهات الاتصال التي قامت بإعداد التطبيق للعمل على ساعاتها في أعلى القائمة تحت اسم «جهات الاتصال المقترحة» Suggested.

• انقر فوق زر الإضافة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل علامة الجمع داخل قائمة جهات الاتصال، لتضيف جهات اتصال أخرى إلى التطبيق.