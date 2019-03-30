«إيكيا Symfonisk WiFi».. أول سماعة بتقنية «سونوس»

المصدر: ستوكهولم ــ د.ب.أ

نشرت شركة «إيكيا» السويدية، الصور التشويقية لأول سماعة من إنتاجها، بعد تعاونها مع شركة السماعات «سونوس». وأوضحت الشركة الشهيرة في عالم الأثاث أن سماعتها الجديدة تحمل اسم Symfonisk WiFi، ويمكن وضعها على الأرضية، أو رفوف المكتبة، أو تعليقها على الحائط.

وفي حالة وضع السماعة أو تعليقها بجانب السرير، فإنه يمكن استعمالها كطاولة، لافتة إلى أنه يتم نقل بيانات الموسيقى من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي إلى السماعة Symfonisk WiFi الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، كما يتم التحكم في السماعة عن طريق تطبيق الهواتف الذكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك سماعات أخرى من «إيكيا» بتقنية سونوس، إلا أن الشركة السويدية تتحدث عن مجموعة Symfonisk، التي تشير إلى وجود موديلات أخرى تعتمد على التقنية نفسها.

وأعلنت «إيكيا» عن إطلاق سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من أغسطس المقبل، لكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص أسعار السماعة الجديدة في أسواق المنطقة العربية.