«شاومي» تطلق تقنية جديدة للشحن السريع

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق تقنية جديدة للشحن السريع. وأوضحت الشركة أن تقنيةSuper Charge Turbo الجديدة تشحن بطاريات الهواتف الذكية بسرعة فائقة.

ولفت «شاومي» إلى أنها قارنت تقنيتها الجديدة مع تقنية SuperVOOC المستخدمة في هواتف «أوبو»، التي تعتبر أسرع تقنية شحن سريع للبطاريات، لافتة إلى أن تقنية «أوبو» احتاجت إلى نحو 30 دقيقة لشحن بطارية الهاتف سعة 3700 مللي أمبير ساعة بشكل كامل.

واستغرقت تقنية «شاومي» Super Charge Turbo الجديدة نحو 17 دقيقة لشحن بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة بنسبة 100%، ولكن يشترط لذلك توافر هاتف ذكي يدعم عبر مصدر الطاقة بقدرة 100 واط. ومن المنتظر أن تطلق الشركة الصينية هواتف ذكية جديدة تدعم تقنية الشحن السريع قريباً.